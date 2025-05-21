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21 мая, 11:45

Общество

Фестиваль школьного спорта пройдет в "Лужниках" 24 мая

Фестиваль школьного спорта пройдет в "Лужниках" 24 мая

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Большой фестиваль школьного спорта пройдет 24 мая в "Лужниках". В нем примут участие более 25 тысяч человек. Подробности рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, фестиваль открыт для всех желающих. Гостей ждут показательные выступления по фитнес-аэробике, гимнастике, киберспорту. Программа завершится концертом с участием известных артистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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