Российские вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в новом учебном году

Российские вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в 2022–2023 учебном году. Об этом на встрече правительства с представителями сферы высшего образования сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Что касается студентов второго курса и старше – российский союз ректоров объявил о возможной индексации оплаты, но не выше уровня инфляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.