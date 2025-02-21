Столичные школьники записали поздравления для педагогов, которые решили отправиться на СВО

Учащиеся трех столичных школ записали видеопоздравления ко Дню защитника Отечества для педагогов, которые решили отправиться на СВО. Среди них – инструктор по физической культуре школы № 1576, учитель основ безопасности жизнедеятельности школы имени Маршала Чуйкова, а также офицер-воспитатель в кадетском корпусе Маршала Жукова школы № 1409.

Они выступили с пожеланиями для преподавателей и сообщили, что ждут их. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.