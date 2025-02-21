21 февраля, 15:45Общество
Столичные школьники записали поздравления для педагогов, которые решили отправиться на СВО
Учащиеся трех столичных школ записали видеопоздравления ко Дню защитника Отечества для педагогов, которые решили отправиться на СВО. Среди них – инструктор по физической культуре школы № 1576, учитель основ безопасности жизнедеятельности школы имени Маршала Чуйкова, а также офицер-воспитатель в кадетском корпусе Маршала Жукова школы № 1409.
Они выступили с пожеланиями для преподавателей и сообщили, что ждут их. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.