В столице школьники и их родители смогут изучать историю семьи с помощью сервиса МЭШ

В столице школьники и их родители смогут изучать историю семьи с помощью нового сервиса "Московской электронной школы" (МЭШ).

Теперь помогать в поиске предков будет искусственный интеллект и онлайн-сервис Главархива столицы "Моя семья". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Сервис запустили еще в 2020 году.

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