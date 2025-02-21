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21 февраля, 13:30

Общество

В столице школьники и их родители смогут изучать историю семьи с помощью сервиса МЭШ

В столице школьники и их родители смогут изучать историю семьи с помощью сервиса МЭШ

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В столице школьники и их родители смогут изучать историю семьи с помощью нового сервиса "Московской электронной школы" (МЭШ).

Теперь помогать в поиске предков будет искусственный интеллект и онлайн-сервис Главархива столицы "Моя семья". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Сервис запустили еще в 2020 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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