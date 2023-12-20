Киноэкспедицию в Узбекистан организуют для столичных школьников

Киноэкспедицию в Узбекистан организуют для московских школьников, которые выиграют конкурс видеоконтента. Поездка состоится в феврале 2024 года. Учащиеся смогут не только познакомиться с культурой и посетить съемочные площадки Ташкента, но и снять там фильм.

Принять участие в творческом конкурсе могут подростки из Москвы в возрасте от 13 до 17 лет. Подробнее об условиях конкурса – в эфире телеканала Москва 24.