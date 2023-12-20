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20 декабря, 07:45

Общество

Около 90 высокотехнологичных лабораторий откроют в столичных колледжах в 2024 году

Около 90 высокотехнологичных лабораторий откроют в столичных колледжах в 2024 году

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В столичных колледжах в 2024 году откроют около 90 высокотехнологичных лабораторий, а также обновят более 230 имеющихся мастерских. Это позволит сделать подготовку студентов более практико-ориентированной. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Для студентов каких специальностей там будут проводить занятия? Какое оборудование станет доступно учащимся и как оно поможет в профессиональной подготовке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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