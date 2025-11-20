Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Школьники смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Такую возможность при поступлении дает московский предпрофессиональный экзамен. Зарегистрироваться на него можно до 1 декабря.

"Цифровые решения уже более пяти лет помогают столичным рентгенологам – прежде всего в анализе медицинских снимков. Недавно мы запустили два новых ИИ-сервиса, которые помогают обнаруживать на рентгеновских изображениях травмы костей тазобедренного и лучезапястного суставов – одних из самых функциональных и при этом уязвимых. Алгоритмы автоматически отметят поврежденные участки и выполнят необходимые измерения, даже если на снимке присутствуют признаки сразу нескольких переломов. Сегодня в распоряжении московских рентгенологов уже более 60 ИИ-сервисов. Одни отличают норму от проявления заболевания, другие, например, могут измерять границы и размеры патологии", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице возобновили работу мобильные пункты обогрева у вокзалов для бездомных людей. Специальные отапливаемые автобусы дежурят на площадях Ярославского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов. Также в круглосуточном режиме людей готовы принять стационарные пункты Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки.