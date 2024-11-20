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20 ноября, 16:30

Общество

Школьники и студенты из Москвы отправятся в Антарктиду

Школьники и студенты из Москвы отправятся в Антарктиду

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Московские школьники и студенты колледжей отправятся в экспедицию в Антарктиду. По итогам отбора, количество мест было увеличено с 11 до 13 человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В итоге финалистами стали восемь школьников и пять студентов колледжей. Для ребят это уникальная возможность не только увидеть Антарктиду, но и внести свой вклад в изучение экосистемы континента.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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