Школьники и студенты из Москвы отправятся в Антарктиду

Московские школьники и студенты колледжей отправятся в экспедицию в Антарктиду. По итогам отбора, количество мест было увеличено с 11 до 13 человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В итоге финалистами стали восемь школьников и пять студентов колледжей. Для ребят это уникальная возможность не только увидеть Антарктиду, но и внести свой вклад в изучение экосистемы континента.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.