20 октября, 13:15

Общество

Около 47 тыс старшеклассников Москвы выбрали предпрофессиональное образование

Около 47 тыс старшеклассников Москвы выбрали предпрофессиональное образование

Почти половина старшеклассников Москвы учатся в предпрофессиональных классах. Их число достигло 47 тысяч. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, углубленное изучение профильных предметов позволяет ученикам достигать высоких результатов на экзаменах и успешно поступать в ведущие университеты по своему направлению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образованиеобществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

