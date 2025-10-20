20 октября, 13:15Общество
Около 47 тыс старшеклассников Москвы выбрали предпрофессиональное образование
Почти половина старшеклассников Москвы учатся в предпрофессиональных классах. Их число достигло 47 тысяч. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам заммэра, углубленное изучение профильных предметов позволяет ученикам достигать высоких результатов на экзаменах и успешно поступать в ведущие университеты по своему направлению.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.