"Актуальный репортаж": студенты ГИТИСа подготовили спектакли, чтобы помочь своему педагогу

Студенты и выпускники ГИТИСа пытаются помочь своей преподавательнице, которая должна по кредитам 6,5 миллиона рублей. Педагог ГИТИСа и артистка театра Елена Амирбекян стала жертвой мошенников, а банки не приостановили списывания долга.

В связи с этим актеры решили подготовить стендапы и спектакли, чтобы помочь своему педагогу. Подробнее о том, как театральная общественность вступилась за пострадавшую, – в эфире телеканала Москва 24.