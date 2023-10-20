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20 октября, 22:45

Общество

"Актуальный репортаж": студенты ГИТИСа подготовили спектакли, чтобы помочь своему педагогу

"Актуальный репортаж": студенты ГИТИСа подготовили спектакли, чтобы помочь своему педагогу

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Студенты и выпускники ГИТИСа пытаются помочь своей преподавательнице, которая должна по кредитам 6,5 миллиона рублей. Педагог ГИТИСа и артистка театра Елена Амирбекян стала жертвой мошенников, а банки не приостановили списывания долга.

В связи с этим актеры решили подготовить стендапы и спектакли, чтобы помочь своему педагогу. Подробнее о том, как театральная общественность вступилась за пострадавшую, – в эфире телеканала Москва 24.

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