ГД приняла закон о трудовом воспитании школьников

Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников. Теперь их будут привлекать к общественно полезным делам в обязательном порядке.

Например, высадка деревьев на школьной территории, оформление класса, помощь в библиотеке. Согласие родителей теперь не понадобится. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сами родители и ученики неоднократно просили депутатов сделать трудовое воспитание неотъемлемой частью школьной программы.

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