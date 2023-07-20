Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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10:45

Общество

Победителей регионального этапа конкурсов, посвященных школам искусств, назвали в столице

Победителей регионального этапа конкурсов, посвященных школам искусств, назвали в столице

Статьи об СВО появились в новом школьном учебнике истории

Специалисты приступили к восстановлению панно "Юные ленинцы" во Дворце пионеров

Собянин: реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов

Собянин: новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года

Собянин: новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года

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В Москве назвали победителей регионального этапа конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств". Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Эксперты вели оценку по нескольким критериям. Отметили хоровую школу "Весна" имени Пономарева. Этому учреждению почти 60 лет, здесь по 20 направлениям обучается свыше 700 учеников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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