Победителей регионального этапа конкурсов, посвященных школам искусств, назвали в столице

В Москве назвали победителей регионального этапа конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств". Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Эксперты вели оценку по нескольким критериям. Отметили хоровую школу "Весна" имени Пономарева. Этому учреждению почти 60 лет, здесь по 20 направлениям обучается свыше 700 учеников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.