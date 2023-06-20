Прием документов в вузы стартовал на портале госуслуг

На госуслугах начали принимать документы на поступление в вузы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития.

Заявление можно подать в пять любых вузов страны и выбрать до пяти специальностей в каждом. Для этого потребуется только подтвержденная учетная запись на госуслугах. Абитуриентам больше не придется приходить лично в приемную комиссию, стоять в очереди и собирать бумажные документы.

Заявления можно подавать на любые формы обучения, а также на платное и целевое, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование. К сервису уже подключены более тысячи вузов страны.

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