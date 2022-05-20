Голикова поручила принять меры для минимизации технических сбоев во время ЕГЭ

Татьяна Голикова поручила обеспечить техническую безопасность при проведении школьных экзаменов. В 2022 году их сдают более миллиона девятиклассников и 724 тысячи выпускников. Об этом зампред правительства РФ заявила в ходе ежегодного селекторного совещания, посвященного организации и проведению государственной итоговой аттестации.

В первую очередь надо минимизировать возможные сбои и проверить защищенность компьютерной техники и самих программ, отметила Голикова. По ее словам, ЕГЭ – это самый высокотехнологичный экзамен, в этом году он проходит с особенностями.

Кроме технической и юридической безопасности, Голикова поручила обеспечить для выпускников и девятиклассников максимально комфортные психологические условия во время проведения экзаменов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

