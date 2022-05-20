В столичных школах начался прием в предпрофессиональные классы

В Москве стартовала приемная кампания в профильные классы. Их еще называют предпрофессиональными. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В новом учебном году таких классов станет больше. Соответственно, еще больше старшеклассников смогут выбрать для себя профиль обучения и приобрести навыки, востребованные в будущей профессии.

Как уточнила Ракова, теперь подать заявление в предпрофессиональный класс можно в любую школу. Помимо этого, расширился перечень предметов, результаты по которым могут учитываться при зачислении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.