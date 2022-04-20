Школам РФ рекомендовали каждую неделю начинать с подъема флага и исполнения гимна

В новом учебном году в школах каждую неделю будут начинать торжественно – с гимном и с поднятием российского флага. Оснастить все учебные заведения госсимволикой планируют в 2022–2023 годах. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кроме того, по его словам, историческое просвещение учеников хотят ввести в школах с первого класса. Еще одно нововведение, которое может ждать школьников в следующем учебном году, – Минпросвещения предложило собирать телефоны и другие гаджеты учеников при входе в классы. Рекомендации по этому поводу направят в заведения в мае. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

