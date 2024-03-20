Графики проведения контрольных работ будут размещать в МЭШ

В дневнике "Московской электронной школы" начали размещать графики проведения контрольных работ. Об этом рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, новый сервис поможет детям эффективнее распределять время и тщательнее готовиться.

Теперь в новом сервисе отображается список контрольных по предмету, периоду и статусу выполнения, а также доступен просмотр отметок за прошедшие работы. Контрольные, до которых осталось три дня и менее, отмечены цветом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.