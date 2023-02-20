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Новые уроки для взрослых хотят ввести в российских школах

Новые уроки для взрослых хотят ввести в российских школах

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Новые уроки для взрослых хотят ввести в российских школах. Для родителей планируют ввести "Разговоры о важном", формат проведения данного мероприятия обсуждается.

Опыт школьников будут перенимать также студенты и преподаватели в вузах. Каждая неделя во всех учреждениях Минпросвещения теперь будет начинаться с торжественного поднятия триколора под гимн страны. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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