Новые уроки для взрослых хотят ввести в российских школах. Для родителей планируют ввести "Разговоры о важном", формат проведения данного мероприятия обсуждается.

Опыт школьников будут перенимать также студенты и преподаватели в вузах. Каждая неделя во всех учреждениях Минпросвещения теперь будет начинаться с торжественного поднятия триколора под гимн страны. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.