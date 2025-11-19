Число детей на домашнем обучении в России выросло в 5 раз за 5 лет

За последние 5 лет число российских школьников, перешедших на домашнее обучение, увеличилось в 5 раз согласно данным министерства просвещения. Все больше семей осознанно выбирают альтернативный формат образования, который позволяет совмещать учебу с профессиональными занятиями спортом или другими видами деятельности.

Родители отмечают преимущества свободного графика и возможность изучать дополнительные предметы по интересам. Статистика показывает, что ученики на семейном образовании успешно сдают итоговые экзамены, а их средние баллы соответствуют региональным показателям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.