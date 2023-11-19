19 ноября, 11:15Общество
Более 20 тыс школьников прошли обучение в автогородке "Лаборатория безопасности" в Москве
На базе мобильного автогородка "Лаборатория безопасности" в этом году прошли обучение больше 20 тысяч столичных школьников. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
Инспекторы там ведут занятия совместно с сотрудниками московского центра "Патриот. Спорт". Подросткам рассказывают о правилах безопасного поведения на дорогах и о том, как нужно ездить на самокатах и велосипедах.
Мобильный городок позволяет смоделировать разные дорожные ситуации. Там для этого есть и оборудование и инвентарь. Этот образовательный проект успешно работает уже два года.
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