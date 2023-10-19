В России изменится модель перехода в 10-й класс и поступления в колледжи

Российских школьников ждет новая модель перехода в 10-й класс и поступления в колледжи. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Возможно, изменится количество экзаменов. Музаев пояснил, что в данный момент для поступления в колледж не требуют результаты ЕГЭ или ОГЭ, важно наличие аттестата. Он отметил, что зачастую документ об образовании выдают девятикласснику лишь для того, чтобы он продолжил обучение в другом месте и "не портил картинку" в 10-м классе.

При этом отказываться от основного государственного экзамена после девятого класса пока не собираются. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.