В Госдуме выступили против изучения спецоперации на уроках истории

В Госдуме выступили против изучения спецоперации на Украине на уроках истории в российских школах. Депутат Госдумы Олег Смолин подчеркнул, что нужно сначала дождаться окончания СВО, чтобы специалисты дали объективную оценку событию.

Какие события из новейшей истории, по мнению экспертов, уже можно вносить в учебники? И почему о подвигах бойцов нужно рассказывать школьникам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.