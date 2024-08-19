19 августа, 07:45Экономика
Образовательную программу "Путь к IPO" тестируют в Московском инновационном кластере
В Московском инновационном кластере тестируют новую образовательную программу "Путь к IPO". Она поможет предпринимателям правильно оценить все потенциальные возможности и риски и вывести свой бизнес на фондовый рынок.
В этом году на биржу уже вышли девять крупных российских компаний. Теперь у них есть доступ к дополнительным финансовым инструментам.
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