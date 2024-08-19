Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 07:45

Экономика

Образовательную программу "Путь к IPO" тестируют в Московском инновационном кластере

Образовательную программу "Путь к IPO" тестируют в Московском инновационном кластере

"Мой район. Новости": более 40 образовательных учреждений появятся в ТиНАО

Новости часа: восемь объектов образования ввели в ТиНАО с января 2024 года

Новости часа: число центров московского долголетия увеличилось до 134

Российские школьники победили в первой международной олимпиаде по ИИ

Собянин открыл школу и детский сад в Южном Чертанове

Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Собянин: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Собянин открыл школу и детский сад в Южном Чертанове

В Московском инновационном кластере тестируют новую образовательную программу "Путь к IPO". Она поможет предпринимателям правильно оценить все потенциальные возможности и риски и вывести свой бизнес на фондовый рынок.

В этом году на биржу уже вышли девять крупных российских компаний. Теперь у них есть доступ к дополнительным финансовым инструментам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеэкономикавидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика