Новости Москвы: учителей подготовят к новому курсу по математике для младших классов

Около 16 тысяч московских учителей начнут подготовку к новому курсу по математике для младших школьников. Обучение пройдут сотрудники 150 школ, где с нового учебного года вводятся дополнительные направления по математике, науке и технологиям для учеников с 1-го по 4-й класс.

В Александровском саду проведут профилактические работы с Вечным огнем перед Днем памяти и скорби. На мемориале действует тройная резервная система, не позволяющая пламени гаснуть ни при каких погодных условиях. Пламя временно перенесут на горелку, чтобы за 40 минут заменить запальники и проверить работу всех систем.

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