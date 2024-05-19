Почти 200 тысяч московских школьников будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в этом году. Для того, чтобы помочь им справиться со стрессом, проект "Лекторий московского школьника" запустил курс лекций, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

19 мая пройдет занятие в Центре современного искусства "Винзавод". Известный психолог, блогер, писатель и многодетная мама Лариса Суркова расскажет, как родителям и детям поддерживать друг друга в непростой период.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

