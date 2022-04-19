Российские учебники истории дополнят событиями спецоперации на Украине

Минпросвещения РФ дополнит учебники по истории событиями специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинской стороной населенного пункта Головчино в Белгородской области.

В Театре на Малой Бронной завершили реставрацию, он открывается для зрителей.