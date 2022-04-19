Речи о введении отдельных уроков истории с первого класса в школах РФ не идет – Кравцов

Отдельных уроков истории с первого класса вводить в России не планируют. Изучать ее будут в рамках других предметов. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ранее он выступил за изучение предмета с самого начала школьной жизни для сохранения исторической памяти. Сейчас уроки истории в школах РФ начинаются с пятого класса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.