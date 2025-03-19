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19 марта, 11:15

Общество

У московских школьников стартовал второй раунд тренировочных работ перед ЕГЭ

У московских школьников стартовал второй раунд тренировочных работ перед ЕГЭ

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Начался второй раунд тренировочных работ перед единым госэкзаменом у московских школьников. В 2025 году они могут попробовать свои силы не только по обязательным предметам, но и в дисциплинах по выбору.

Программа подготовки к ЕГЭ стартовала в столице три года назад. В первом полугодии школьники осваивают основные предметы, а во втором – переходят к практикумам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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