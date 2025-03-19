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Новости

19 марта, 10:45

Город

Школьникам расскажут о столичных учебных заведениях на масштабном форуме колледжей

Школьникам расскажут о столичных учебных заведениях на масштабном форуме колледжей

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В Москве стартовал масштабный форум колледжей. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в ближайшие три дня в Гостином Дворе школьники и их родители познакомятся почти с полусотней учебных заведений столицы.

Подростки примут участие в мастер-классах по самым востребованным профессиям, а еще с помощью технологий виртуальной реальности смогут попробовать себя, например, в роли пилотов дронов или гонщиков, а также освоить навыки трехмерного моделирования, узнать о робототехнике и изучить основы программирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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