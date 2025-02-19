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19 февраля, 22:20

M24.RU

В Москве прошли соревнования по управлению беспилотниками

В Москве прошли соревнования по управлению беспилотниками

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19 февраля на полигоне "Кибердром" состоялись соревнования по беспилотным авиационным системам среди учащихся столичных колледжей. Турнир прошел в рамках чемпионата профессионального мастерства "Московские мастера".

Участники состязались в написании программ для беспилотных устройств и в навыках управления дронами. Лучшие в своих компетенциях студенты колледжей получили возможность пройти стажировку в крупнейших индустриальных компаниях, а также шанс войти в сборную Москвы и представлять город на чемпионатах более высокого уровня.

В каких сферах востребованы специалисты по беспилотным летательным аппаратам? Какими навыками должны обладать настоящие мастера в этих профессиях? И насколько сложные задачи решали участники соревнований? Ответы на эти вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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