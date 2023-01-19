12:00Общество
Новости часа: участники СВО смогут преподавать курс начальной военной подготовки
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бывшие участники СВО получат возможность преподавать курс начальной военной подготовки. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Аэроэкспресс" в выходные, 21 и 22 января, отменит несколько поездов в аэропорт Внуково и обратно. Об этом рассказали в компании.
Гражданина США задержали по делу о шпионаже за сбор биологической информации. Об этом заявили в ФСБ РФ.