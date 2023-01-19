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Общество

Новости часа: участники СВО смогут преподавать курс начальной военной подготовки

Новости часа: участники СВО смогут преподавать курс начальной военной подготовки

Нейросеть начала проверять школьные сочинения в России

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В российских школах появится курс по игре в лапту

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"Актуальный репортаж": курс по военной подготовке может появиться в вузах РФ

Новости часа: Ростовский суд арестовал двух человек по подозрению в госизмене и шпионаже

"Время новых": научные развлечения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бывшие участники СВО получат возможность преподавать курс начальной военной подготовки. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Аэроэкспресс" в выходные, 21 и 22 января, отменит несколько поездов в аэропорт Внуково и обратно. Об этом рассказали в компании.

Гражданина США задержали по делу о шпионаже за сбор биологической информации. Об этом заявили в ФСБ РФ.

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