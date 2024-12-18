Российские вузы откроют больше бюджетных мест по приоритетным направлениям

Бюджетных мест в вузах станет больше в 2025 году. Речь идет о приоритетных направлениях подготовки: инженерно-техническом, педагогическом и медицинском.

Также на 2025-й придется активная фаза перехода на новую модель высшего образования. Минобрнауки РФ уже изменило порядок поступления в вузы и скорректировало правила целевого набора. Ожидается, что единые сроки приема улучшат положение абитуриентов, поступающих в первом потоке.

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