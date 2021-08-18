Медаль "За особые успехи в обучении" в этом году получили почти 9 тыс выпускников

По итогам завершившегося учебного года московские медали "За особые успехи в обучении" получили почти 9 тысяч столичных выпускников. Медалистом стал каждый восьмой 11-классник. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве уже восемь лет вручают медали "За особые успехи в обучении". За это время число их обладателей выросло более чем в 2,5 раза, в этом году их получили почти 9 тысяч человек", – рассказала она.

Такую награду вручают школьникам, которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде, 100 баллов на ЕГЭ по одному из предметов или итоговые отметки "отлично" по всем предметам и не меньше 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

Ракова подчеркнула, что получить московскую медаль сложнее, чем федеральную, что показывает значительный рост качества образования столичных выпускников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.