В России предложили модернизировать систему поступления в вузы

Президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий предложил скорректировать систему поступления в вузы.

После экзаменов абитуриенты и их родители стали массово жаловаться на то, что действующая система слишком запутана.

Больше всего им не нравятся изменения, связанные с так называемой второй волной зачислений. Это когда можно было подать заявления в несколько вузов.

Новые правила требуют от абитуриентов принимать окончательное решение очень быстро, всего за 72 часа. И часто молодые люди просто не успевают подать заявления в несколько институтов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.