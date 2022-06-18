Около 250 слушателей детских технопарков Москвы стали призерами олимпиад за год

Примерно 250 слушателей детских технопарков Москвы стали призерами олимпиад за последний год. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Дети участвовали в международных, всероссийских и городских состязаниях. 150 из них заняли первые места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

