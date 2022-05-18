Столичные школьники успешно завершили олимпиадный сезон – Ракова

Московские школьники успешно завершили олимпиадный сезон. Всего на счету учащихся свыше 1,3 тысячи дипломов и более 200 наград высшего достоинства. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что побед у московских школьников становится больше, причем они показывают класс на Олимпиаде по самым разным предметам – от родного и иностранных языков до физкультуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.