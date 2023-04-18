Новости часа: в Минпросвещения заявили о новой системе оплаты труда учителей в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минпросвещения планирует утвердить новую систему оплаты труда учителей в 2023 году. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Почти 30 случаев заболевания корью зафиксировано в Краснодарском крае. Это данные Роспотребнадзора.

Международная федерация баскетбола не допустила сборную России до отборочного турнира на Олимпиаду в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.