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Новости

18 апреля, 18:30

Общество

Новости часа: в Минпросвещения заявили о новой системе оплаты труда учителей в 2023 году

Новости часа: в Минпросвещения заявили о новой системе оплаты труда учителей в 2023 году

Приемная кампания началась в московских школах искусств

Новый технопарк открыли для детей на юге Москвы

Собянин рассказал о развитии Сеченовского университета

Новости часа: Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Новости часа: Собянин рассказал о Центре методики дошкольного и начального образования

Собянин подвел итоги городского конкурса "Воспитатель года"

Начальная военная подготовка может появиться в школьной программе в РФ

Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минпросвещения планирует утвердить новую систему оплаты труда учителей в 2023 году. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Почти 30 случаев заболевания корью зафиксировано в Краснодарском крае. Это данные Роспотребнадзора.

Международная федерация баскетбола не допустила сборную России до отборочного турнира на Олимпиаду в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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