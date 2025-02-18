18 февраля, 10:45Общество
Свыше двух десятков москвичей получили новую профессию за 3,5 месяца
Больше 20 тысяч москвичей освоили новую профессию за 3,5 месяца, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Они прошли переподготовку в центре "Профессии будущего".
Ракова отметила, что большинство участников программы выбрали рабочие специальности. Самыми востребованными вариантами стали оператор станков с программным управлением, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сварщик, слесарь механосборочных работ и токарь.
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