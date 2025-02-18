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18 февраля, 10:45

Общество

Свыше двух десятков москвичей получили новую профессию за 3,5 месяца

Свыше двух десятков москвичей получили новую профессию за 3,5 месяца

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Больше 20 тысяч москвичей освоили новую профессию за 3,5 месяца, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Они прошли переподготовку в центре "Профессии будущего".

Ракова отметила, что большинство участников программы выбрали рабочие специальности. Самыми востребованными вариантами стали оператор станков с программным управлением, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сварщик, слесарь механосборочных работ и токарь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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