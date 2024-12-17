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17 декабря, 16:20

M24.RU

Участники молодежной антарктической экспедиции вернулись в Москву

Участники молодежной антарктической экспедиции вернулись в Москву

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Участники Московской молодежной экспедиции вернулись из Антарктиды

Участников молодежной полярной экспедиции встретили в аэропорту Внуково

Участники молодежной антарктической экспедиции вернулись в Москву

Московская молодежная антарктическая экспедиция завершилась. На торжественную встречу, которая состоялась 17 декабря в аэропорту Внуково, собрались родители, друзья и педагоги юных полярников. За этим событием зрители Москвы онлайн могли следить в прямом эфире.

Первая в истории молодежная экспедиция в Антарктиду прошла при поддержке столичного департамента образования и науки. В нее вошли 13 учащихся московских школ и колледжей, которых отобрали из более 30 тысяч претендентов. В общей сложности экспедиция длилась три недели, из которых 11 дней ребята провели на шестом континенте.

Чем поразила Антарктида? Что успели изучить юные полярники за время поездки и какую пользу для науки это может принести? О своих впечатлениях и дальнейших планах участники экспедиции рассказали ведущей Москвы онлайн Татьяне Сальниковой.

образованиенаукавидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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