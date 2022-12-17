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Общество

Медуниверситет имени Пирогова открыл свои двери для абитуриентов

Медуниверситет имени Пирогова открыл свои двери для абитуриентов

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Медицинский Университет имени Пирогова сегодня открыл свои двери для сотен абитуриентов. Он является ведущим научно-образовательным медицинским центром. Здесь готовят врачей, фармацевтов, клинических психологов, социальных работников, а также уникальных медицинских научных специалистов.

В Университете ежегодно обучается более 12 000 человек. В этом году в вузе открыто 850 мест для поступления. На дне открытых дверей школьникам рассказали, как подготовиться к поступлению, и какие документы им понадобятся. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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