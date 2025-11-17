Форма поиска по сайту

17 ноября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Собянин: к сентябрю 2026 года построим и реконструируем около 120 зданий школ

Почти 11,5 тыс школьников Москвы выбрали предпринимательские классы в 2025 году

Московский предпрофессиональный экзамен позволит школьникам получить допбаллы к ЕГЭ

Школьники смогут получить допбаллы ЕГЭ за московский предпрофессиональный экзамен

Собянин: количество школ с предпринимательскими классами выросло с 44 до 223

"Новости дня": образовательный комплекс построят на улице Лобачевского в Москве

Более 850 тысяч школьников воспользовались ИИ-сервисом "Цифровой учитель" в Москве

ИИ-сервис по изучению математики стал одним из самых популярных в МЭШ

"Новости дня": в школах и колледжах Москвы ежегодно будут проводить фестивали ГТО

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Школьники смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Такую возможность при поступлении дает московский предпрофессиональный экзамен. Зарегистрироваться на него можно до 1 декабря.

"На сегодняшний день создано 24 миллиона электронных медкарт, при условии, что москвичей только 13 миллионов. Это говорит о том, что большой объем медицинских услуг оказывается жителям других регионов. В системе уже более 4,2 миллиарда цифровых записей, ежедневно создается около 1,5 миллиона таких записей. Сегодня ни в одной московской поликлинике не существуют бумажные медкарты, истории болезни, и врачу не нужно вообще какого-то устройства, кроме гаджета, планшета или компьютера", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице возобновили работу мобильные пункты обогрева у вокзалов для бездомных людей. Специальные отапливаемые автобусы дежурят на площадях Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов. Также в круглосуточном режиме людей готовы принять стационарные пункты Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки.

