Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Школьники смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Такую возможность при поступлении дает московский предпрофессиональный экзамен. Зарегистрироваться на него можно до 1 декабря.

"На сегодняшний день создано 24 миллиона электронных медкарт, при условии, что москвичей только 13 миллионов. Это говорит о том, что большой объем медицинских услуг оказывается жителям других регионов. В системе уже более 4,2 миллиарда цифровых записей, ежедневно создается около 1,5 миллиона таких записей. Сегодня ни в одной московской поликлинике не существуют бумажные медкарты, истории болезни, и врачу не нужно вообще какого-то устройства, кроме гаджета, планшета или компьютера", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице возобновили работу мобильные пункты обогрева у вокзалов для бездомных людей. Специальные отапливаемые автобусы дежурят на площадях Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов. Также в круглосуточном режиме людей готовы принять стационарные пункты Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки.