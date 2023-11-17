Дипломы в российских вузах станут электронными

Дипломы сделают электронными. В 2024 году пройдет эксперимент по оцифровке документов об образовании или повышении квалификации. Сотни университетов, колледжей и школ сделают цифровые копии дипломов и аттестатов и внесут их в единый реестр. После этого все они появятся в личных кабинетах на едином портале госуслуг.

Рособрнадзор разрабатывает план на ближайшие три года, когда новая система будет внедряться уже не в экспериментальном, а в обязательном режиме. В перспективе это решит проблему с признанием аттестатов выпускников школ, поступающих в университеты в другом городе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.