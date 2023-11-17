Госдума РФ одобрила законопроект о запрете телефонов на уроках в школах

Московские школьники больше не смогут пользоваться мобильными телефонами на уроках, чтобы не отвлекаться. Законопроект об этом российская Госдума приняла в первом чтении после многочисленных обращений родителей и учителей.

Новые правила будут едиными для всех российских школ. Смартфоны подростки смогут использовать в экстренных случаях, а также если это обусловлено необходимостью обращения к электронным ресурсам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.