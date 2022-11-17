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В России предложили ввести единую школьную форму

В России предложили ввести единую школьную форму

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Минпросвещения РФ выступило с предложением ввести в школах единую форму. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Идею на пленарном заседании озвучил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, каждая школа сможет самостоятельно определить, какой именно будет форма учеников. Также министр отметил, что статус средних образовательных учреждений необходимо перенести с муниципального на региональный уровень.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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