В школьные уроки физкультуры в РФ могут включить занятия фиджитал-спортом

В школьные уроки физкультуры в России могут включить занятия фиджитал-спортом. Такая дисциплина объединяет в себе соревнования в виртуальном и реальном форматах.

Идею поддержал Министр просвещения Сергей Кравцов. По его мнению, фиджитал-спорт – перспективное направление. Он добавил, что проект факультативного модуля этой дисциплины для школ уже готовится.

