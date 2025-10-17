17 октября, 07:45Спорт
В школьные уроки физкультуры в РФ могут включить занятия фиджитал-спортом
В школьные уроки физкультуры в России могут включить занятия фиджитал-спортом. Такая дисциплина объединяет в себе соревнования в виртуальном и реальном форматах.
Идею поддержал Министр просвещения Сергей Кравцов. По его мнению, фиджитал-спорт – перспективное направление. Он добавил, что проект факультативного модуля этой дисциплины для школ уже готовится.
