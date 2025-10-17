17 октября, 07:45Общество
Минпросвещения и Рособрнадзор определились со сроками проведения ЕГЭ в 2026 году
Минпросвещения и Рособрнадзор определились со сроками проведения ЕГЭ в 2026 году. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля.
Они начнутся со сдачи истории, литературы и химии. В последнюю очередь выпускники напишут иностранные языки и информатику.
