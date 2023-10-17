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17 октября, 16:45

Общество

Лицам с погашенной судимостью по тяжким статьям могут разрешить работать учителями в РФ

Лицам с погашенной судимостью по тяжким статьям могут разрешить работать учителями в РФ

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Гражданам с погашенной судимостью по тяжким статьям могут разрешить работать учителями в России. В Госдуме предложили внести изменения в Трудовой кодекс.

Согласно документу, комиссия по делам несовершеннолетних сможет рассматривать заявления россиян с погашенной судимостью и принимать решения о разрешении или запрете заниматься педагогической деятельностью. Условием для получения права преподавать станет безупречное поведение в течение не менее 10 лет после отбытия наказания.

При этом новая норма не будет распространяться на граждан, судимых за убийства и ряд других преступлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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