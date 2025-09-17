Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 11:15

Общество

Более 5 тысяч школьников пройдут обучение по программированию в Москве

Более 5 тысяч школьников пройдут обучение по программированию в Москве

Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке

Анастасия Ракова объявила о старте осенних научных программ для школьников

Собянин: в колледжах обновлено и создано 1,5 тысячи лабораторий и мастерских

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Обновленный строительный полигон открыли в колледже "26 КАДР" в Москве

Собянин: в колледжах обновлено и создано 1,5 тысячи лабораторий и мастерских

Сразу 5 школ искусств Москвы отметят юбилей в этом году

Эксперимент по сокращению числа обязательных ОГЭ признали успешным в России

Минпросвещения рассмотрит внедрение фиджитал-активностей на уроках

Более 5 тысяч московских школьников в этом году пройдут обучение по программированию в ведущей IT-компании. Об этом рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

Осваивать цифровые технологии подросткам поможет "Школа 21". Ребята попробуют себя в роли разработчиков и аналитиков начального уровня. Школьники будут решать реальные задания на основе кейсов от экспертов, что позволит им полностью погрузиться в профессию программиста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика