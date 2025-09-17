Более 5 тысяч школьников пройдут обучение по программированию в Москве

Более 5 тысяч московских школьников в этом году пройдут обучение по программированию в ведущей IT-компании. Об этом рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

Осваивать цифровые технологии подросткам поможет "Школа 21". Ребята попробуют себя в роли разработчиков и аналитиков начального уровня. Школьники будут решать реальные задания на основе кейсов от экспертов, что позволит им полностью погрузиться в профессию программиста.

