Новости часа: 94 новые образовательные программы запустят в колледжах Москвы с 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 94 новые образовательные программы запустят в колледжах Москвы с 1 сентября. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Каменистый цветник из 33 валунов установят в сквере на Ленинском проспекте. Об этом заявил департамент капремонта.

В Московском дворце пионеров открыли запись в кружки и секции на новый учебный год. Об этом рассказал департамент образования и науки.