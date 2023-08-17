12:45Общество
Новости часа: 94 новые образовательные программы запустят в колледжах Москвы с 1 сентября
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 94 новые образовательные программы запустят в колледжах Москвы с 1 сентября. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Каменистый цветник из 33 валунов установят в сквере на Ленинском проспекте. Об этом заявил департамент капремонта.
В Московском дворце пионеров открыли запись в кружки и секции на новый учебный год. Об этом рассказал департамент образования и науки.