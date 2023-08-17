Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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12:45

Общество

Новости часа: 94 новые образовательные программы запустят в колледжах Москвы с 1 сентября

Новости часа: 94 новые образовательные программы запустят в колледжах Москвы с 1 сентября

Новости часа: построена дорога-связка Аминьевского шоссе и проспекта Генерала Дорохова

Более 90 новых программы обучения запустят в московских колледжах с 1 сентября

Колледжи РФ начнут готовить операторов беспилотных авиасистем

Новости часа: конкурс в московские колледжи составил 8 человек на одно бюджетное место

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 94 новые образовательные программы запустят в колледжах Москвы с 1 сентября. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Каменистый цветник из 33 валунов установят в сквере на Ленинском проспекте. Об этом заявил департамент капремонта.

В Московском дворце пионеров открыли запись в кружки и секции на новый учебный год. Об этом рассказал департамент образования и науки.

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