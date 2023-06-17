Минпросвещения представит учебник по географии с разделом про новые регионы РФ

Минпросвещения готовит учебник по географии с разделом про новые регионы России. Ориентировочно он появится в течение следующего учебного года.

Территориальные изменения в стране будут отражены не только в самой книге, но и в контурных картах, отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что в связи с присоединением к России новых регионов уже внесены изменения в программы по шести школьным предметам.

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