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Общество

Минпросвещения представит учебник по географии с разделом про новые регионы РФ

Минпросвещения представит учебник по географии с разделом про новые регионы РФ

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Минпросвещения готовит учебник по географии с разделом про новые регионы России. Ориентировочно он появится в течение следующего учебного года.

Территориальные изменения в стране будут отражены не только в самой книге, но и в контурных картах, отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что в связи с присоединением к России новых регионов уже внесены изменения в программы по шести школьным предметам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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